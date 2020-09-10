На пляжах Анапы туристам запретили купаться в море на матрасах

Краснодарский край

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В Анапе 10 сентября ввели запрет на выход в море на надувных плавсредствах

В управлении гражданской обороны и защиты населения курорта предупредили, что в акватории Черного моря усилился отжимной северо-восточный ветер. Из-за этого на побережье курорта запретили использовать надувные плавательные средства и катамараны.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свои жизни. Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры для недопущению происшествий и ЧС, сообщили 10 сентября в пресс-службе администрации Анапы. 

Согласно карте значений скорости и направления приводного ветра на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии, опубликованой вечером 9 сентября, в Черном море воздушные потоки движутся от берегов Анапы со скоростью 7-9 м/с.

Ранее глава Гидрометцентра России рассказал, как долго продлится бархатный сезон на отечественных курортах.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Погода Черное море

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