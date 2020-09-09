В Сочи водитель такси сбил корову

Авария случилась на трассе в Красную Поляну, в районе съезда к селу Казачий Брод. По данным очевидцев происшествия, неожиданно на дорогу вышла корова, в которую врезался автомобиль такси. От столкновения на обшивке машины образовалась вмятина. Видео с места ДТП появилось в соцсетях .

«Животное выжило, но мы не можем пока установить хозяина коровы», — сообщили порталу Юга.ру в местной сельской администрации.

По словам представителя администрации, в Сочи коровы и лошади могут появляться на проезжей части, так как хозяева выпускают их на свободный выгул.

Ранее на курорте безнадзорный домашний скот отправляли на штрафстоянку, но сейчас от этой практики отказались. Проблема решается благодаря созданию в сельских округах новых территорий для выпаса.