В Сочи водитель такси сбил корову
В Сочи вечером 8 сентября произошло ДТП, в котором пострадало животное
Авария случилась на трассе в Красную Поляну, в районе съезда к селу Казачий Брод. По данным очевидцев происшествия, неожиданно на дорогу вышла корова, в которую врезался автомобиль такси. От столкновения на обшивке машины образовалась вмятина. Видео с места ДТП появилось в соцсетях.
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«Животное выжило, но мы не можем пока установить хозяина коровы», — сообщили порталу Юга.ру в местной сельской администрации.
По словам представителя администрации, в Сочи коровы и лошади могут появляться на проезжей части, так как хозяева выпускают их на свободный выгул.
Ранее на курорте безнадзорный домашний скот отправляли на штрафстоянку, но сейчас от этой практики отказались. Проблема решается благодаря созданию в сельских округах новых территорий для выпаса.
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В Сочи по дороге на Красную поляну корова спровоцировала ДТП с такси Во вторник вечером, 8 сентября, на объездной дороге в Красную поляну, перед съездом на Казачий брод иномарка сбила корову, выбежавшую на проезжую часть. Сообщается, что хозяина животного обнаружить пока не удалось. Так же не известно о пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняются. Стоит отметить, что ровно месяц назад уже был подобный случай. Тогда на старой дороге в сторону Красной поляны иномарка насмерть сбила молодого бычка. Люди не пострадали. Хозяина животного так и не удалось найти! ⠀ ————————————————— ������ Вторая база: @chpsochi ������ Все о Сочи: ������ @sochi__today ————————————————— ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chpsochi #chp_sochi #чпсочи #сочи