В Сочи водитель такси сбил корову

В Сочи по дороге на Красную поляну корова спровоцировала ДТП с такси Во вторник вечером, 8 сентября, на объездной дороге в Красную поляну, перед съездом на Казачий брод иномарка сбила корову, выбежавшую на проезжую часть. Сообщается, что хозяина животного обнаружить пока не удалось. Так же не известно о пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняются. Стоит отметить, что ровно месяц назад уже был подобный случай. Тогда на старой дороге в сторону Красной поляны иномарка насмерть сбила молодого бычка. Люди не пострадали. Хозяина животного так и не удалось найти!