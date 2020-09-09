На Кубани число больных коронавирусом превысило 12 тыс. человек
В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 218 жителей 83 регионов страны. Клинические проявления болезни были у 77,1% заболевших, отметил RT. Также по всей стране зафиксировали 142 летальных исхода, а 6 тыс. 409 человек были выписаны с выздоровлением.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+642), Санкт-Петербурге (+218) и Московской области (+164).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 153, Ставропольский край — 127, Краснодарский край — 90, Дагестан — 80, Карачаево-Черкесия — 65, Крым — 46, Ингушетия — 39, Кабардино-Балкария — 35, Северная Осетия — 26, Адыгея — 21, Чечня — 8.
Всего за время пандемии в России COVID-19 официально подтвердили у 1 млн 41 тыс. 7 человек, из которых 856 тыс. 458 выздоровели, а 18 тыс. 135 скончались.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что за последние сутки в регионе выявили 90 носителей COVID-19. Среди заболевших 62 женщины и 28 мужчин в возрасте до 83 лет. Также коронавирусом заболели шесть детей возрасте от 4 месяцев до 16 лет.
Вот как распределись случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 35;
- в Сочи — 10;
- в Северском районе — 6;
- в Горячем Ключе — 5;
- в Кавказском и Тихорецком районах — по 4;
- в Белореченском, Тимашевском, Динском и Кущевском районах — по 3;
- в Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Славянском иКрыловском районах — по 2;
- в Гулькевичском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском районах и в Геленджике — по 1.
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Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом заболели, по официальным данным, 12 тыс. 20 человек. Из них 9 тыс. 696 были выписаны с выздоровлением (+37 за последние сутки), а 202 заболевших скончались (+6 летальных случаев за сутки). Еще 34 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
К 9 сентября в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 38 тыс. 861 человек. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 4 тыс. 105 кубанцев. За все время в краевых лабораториях провели 887 тыс. 472 исследований на коронавирус.
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