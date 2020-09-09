На Кубани число больных коронавирусом превысило 12 тыс. человек

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 218 жителей 83 регионов страны. Клинические проявления болезни были у 77,1% заболевших, отметил RT. Также по всей стране зафиксировали 142 летальных исхода , а 6 тыс. 409 человек были выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+642), Санкт-Петербурге (+218) и Московской области (+164).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 153, Ставропольский край — 127, Краснодарский край — 90 , Дагестан — 80, Карачаево-Черкесия — 65, Крым — 46, Ингушетия — 39, Кабардино-Балкария — 35, Северная Осетия — 26, Адыгея — 21, Чечня — 8.

Всего за время пандемии в России COVID-19 официально подтвердили у 1 млн 41 тыс. 7 человек, из которых 856 тыс. 458 выздоровели, а 18 тыс. 135 скончались .

В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что за последние сутки в регионе выявили 90 носителей COVID-19. Среди заболевших 62 женщины и 28 мужчин в возрасте до 83 лет. Также коронавирусом заболели шесть детей возрасте от 4 месяцев до 16 лет. Вот как распределись случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 35;

в Сочи — 10;

в Северском районе — 6;

в Горячем Ключе — 5;

в Кавказском и Тихорецком районах — по 4;

в Белореченском, Тимашевском, Динском и Кущевском районах — по 3;

в Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Славянском иКрыловском районах — по 2;

в Гулькевичском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском районах и в Геленджике — по 1.