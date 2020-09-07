На одной из улиц в центре Краснодара из-за строительства водопровода ограничат движение транспорта

В Краснодаре с 8 по 29 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Мира

Движение транспорта будет оочередно ограничено по одной из полос от Суворова до Орджоникидзе, на время работ на участках улиц рабочие установят ограждения и предупреждающие знаки.

«В районе домов № 65 и № 80 по улице Мира подрядная организация ООО "Группа компаний "ТВК" закрытым способом построит водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйств.

В пресс-службе администрации Краснодара попросили водителей транспорта быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Как писали Юга.ру, на участке улицы Чкалова от Карасунской до Гоголя будет ограничено движение транспорта, чтобы провести газоснабжение к жилому дому по улице Чкалова, 8. Также до 6 октября в Пашковском микрорайоне движение ограничено по улице Краевой между Кирова и Бершанской. За это время специалисты заменят поврежденный участок теплотрассы.