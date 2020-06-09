В Сочи туристку в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом с горы Сахарной

Краснодарский край

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В Сочи 8 июня спасатели и летчики МЧС эвакуировали туристку от подножия горы Сахарной

Спасателям позвонил турист и сообщил, что его спутница после восхождения на гору Сахарную находится в тяжелом состоянии — у нее обострилось хроническое заболевание, девушку рвало более 15 часов, а лекарства туристы в поход не взяли.

До ближайшего населенного пункта молодым людям нужно было пройти 9 км по горам, однако самостоятельно передвигаться девушка не могла.

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Группа спасателей выдвинулась на поиск туристов пешком, также для эвакуации вылетел вертолет Ка-32 МЧС России, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

С помощью лебедки спасатели подняли девушку на борт вертолета, где медик оказала ей доврачебную помощь. По прибытии в базовый отряд туристку встретили врачи скорой помощи. Молодого человека спасатели встретили на хребте Прохладном и проводили его до ближайшего населенного пункта.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России обратили внимание на то, что туристы не зарегистрировались в МЧС.

Ранее Юга.ру писали, что 25 апреля в горах Сочи произошел несчастный случай — молодой человек упал в ущелье и сломал бедро. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок подняли парня из ущелья на тропу, а затем транспортировали его по снежному склону к служебному автомобилю.

Курорты и туризм МЧС Происшествия Сочи

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