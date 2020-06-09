В Сочи туристку в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом с горы Сахарной

В Сочи 8 июня спасатели и летчики МЧС эвакуировали туристку от подножия горы Сахарной

Спасателям позвонил турист и сообщил, что его спутница после восхождения на гору Сахарную находится в тяжелом состоянии — у нее обострилось хроническое заболевание, девушку рвало более 15 часов, а лекарства туристы в поход не взяли.

До ближайшего населенного пункта молодым людям нужно было пройти 9 км по горам, однако самостоятельно передвигаться девушка не могла.