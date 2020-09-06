Въезды в Краснодар две ночи стояли в пробках. В полиции объяснили, что случилось

В Краснодаре ночью 4 и 5 сентября машины стояли в многокилометровых пробках на въездах в город. В МВД назвали причину заторов

Поздним вечером 4 сентября аналитики сервиса «Яндекс.Пробки» зафиксировали необычно плотное движение на ряде магистралей Краснодара. В 23:09 затор на улице Уральской от Восточного обхода до улицы 1-го Мая достиг 9 баллов и впоследствие продержался 3 часа 30 минут. На Восточном обходе к полуночи скопилась самая длинная пробка для этого времени суток за прошлую неделю — ее протяженность составила 3,3 км.

В ночь на 6 сентября машины снова стояли на Уральской, а также на Тургеневском шоссе и улице Красных Партизан в сторону центра. Тем временем, на улице Красной двухчасовая пробка образовалась в направлении выезда из города — от Гаврилова до Ростовского шоссе.

В соцсетях автомобилисты сообщали, что на дорогах стоят блок-посты, на которых полицейские останавливают водителей для проверки документов.