В Краснодаре и Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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МЧС Кубани предупредило о сильных ливнях в столице региона и Сочи 5 и 6 сентября

По данным северо-кавказского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. В Сочи возможны подъемы уровней воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, есть вероятность затопления территорий, размыва берегов рек, прорыва дамб, подмывов опор мостов, нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения и другого.

Гостям и жителям края рекомендовали оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, держаться подальше от строений, деревьев и высотных объектов. Также необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь, парковать машины в предназначенных для этого местах.

Кроме того, на участке от Магри до Веселого есть опасность формирования смерчей над морем.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01101 или +7 (861) 268-64-40 (служба доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

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