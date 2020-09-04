В Сочи и Краснодаре умерли два пациента с COVID-19

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 4 сентября сообщил о том, что новыми жертвами коронавируса стали жительница Сочи и мужчина из Гулькевичского района

Напомним, по официальным данным, за последние сутки на Кубани зафиксировали 92 новых случая COVID-19 и два летальных исхода. Позже в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пациенты с коронавирусом скончались в Сочи и Краснодаре.

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В городской больнице Сочи умерла 89-летняя местная жительница, которую госпитализировали в медучреждение с кашлем, общей слабостью, высокой температурой и положительным анализом на COVID-19. Пенсионерку подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По информации оперштаба, женщина также страдала гипертонией.

В краевой специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) скончался 68-летний житель Гулькевичского района. Сначала пациент был госпитализирован в Усть-Лабинскую ЦРБ, где компьютерная томография выявила у него двустороннюю полисегментарную пневмонию, а тест на COVID-19 дал положительный результат. Из-за ухудшения состояния мужчину перевели в СКИБ и подключили к ИВЛ. Врачи не смогли его спасти. Также у пациента были болезни сердца, сахарный диабет, хронический гастрит и гипертония.

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 11 тыс. 564 человека, а 189 пациентов скончались.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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