В Сочи и Краснодаре умерли два пациента с COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 4 сентября сообщил о том, что новыми жертвами коронавируса стали жительница Сочи и мужчина из Гулькевичского района

Напомним, по официальным данным, за последние сутки на Кубани зафиксировали 92 новых случая COVID-19 и два летальных исхода. Позже в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пациенты с коронавирусом скончались в Сочи и Краснодаре.

В городской больнице Сочи умерла 89-летняя местная жительница , которую госпитализировали в медучреждение с кашлем, общей слабостью, высокой температурой и положительным анализом на COVID-19. Пенсионерку подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. По информации оперштаба, женщина также страдала гипертонией.