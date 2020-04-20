В Сочи из горящего дома эвакуировали 34 человека
Краснодарский край Валерия Дульская
В Хостинском районе Сочи вечером 19 апреля произошел пожар в пятиэтажном доме
Сообщение о возгорании в доме на улице Дарвина поступило спасателям в 21:11. Сотрудники МЧС установили, что загорелась квартира в пятиэтажке на площади 60 кв. метров. На месте работали 13 человек и пять машин. Огонь потушили в 21:45, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из здания эвакуировали 34 человек, троих спасли. Есть пострадавшие.
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