На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС Кубани предупредило о сильных ливнях в регионе с 4 по 6 сентября

По данным северо-кавказского гидрометцентра, с 4 по 6 сентября в Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, есть вероятность затопления территорий, подъемов уровней рек, размыва берегов рек, прорыва дамб и другого.

Гостям и жителям края рекомендовали оставаться дома, держаться подальше от строений, деревьев и высотных объектов. Также необходимо использовать подходящую одежду и обувь, парковать машины в предназначенных для этого местах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).