СК занялся поисками 23-летнего краснодарца, который исчез в Новороссийске полгода назад

Следственный отдел по Новороссийску в сентябре начал проверку по факту исчезновения краснодарца, которого не видели с февраля

По данным следствия, утром 18 февраля 2020 года 23-летний Александр Тохян вышел из дома на улице Винник в станице Елизаветинской. Последний раз его видели 19 февраля в одной из гостиниц Новороссийска. После этого о судьбе молодого человека ничего не известно. Об исчезновении Тохяна в правоохранительные органы сообщила его мать.

Приметы пропавшего: на вид 23-24 года, рост — 175-180 см, среднее телосложение, черные волосы. Установлено, что перед исчезновением у парня был при себе мобильный телефон, российский паспорт и 40 тыс. рублей.

По факту безвестного исчезновения 23-летнего молодого человека следователи Новороссийска проводят доследственную проверку. Устанавливается его местонахождение и обстоятельства случившегося, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Всех, кому что-либо известно об Александре Тохяне, просят сообщить по телефонам: 8 (988) 509-72-12 или 02.