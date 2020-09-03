На Кубани выявили 90 случаев инфицирования COVID-19, среди заболевших 10-месячный ребенок

В России за последние сутки выявили 4 тыс. 995 больных коронавирусом в 83 регионах страны. Как уточнил RT , только 24% заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также за сутки по всей России умерли 114 пациентов с COVID-19 , а полностью выздоровели 5 тыс. 766 человек.

Больше всего новых случаев традиционно зафиксировали в Москве (+690), Санкт-Петербурге (+191) и Московской области (+163).

Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 1 млн 9 тыс. 995 человек , из которых 826 тыс. 935 выздоровели, а 17 тыс. 528 скончались .

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 90 новых случаев COVID-19 были обнаружены в 20 кубанских муниципалитетах. Среди заболевших — 60 женщин и 30 мужчин, самому старшему пациенту 85 лет. Также среди инфицированных 10-месячный ребенок и подросток 14 лет, они заразились в Краснодаре.

Всего с начала пандемии с подозрением на COVID-19 в медучреждения края обратились 36 тыс. 196 человек, в том числе 4 тыс. 439 детей. Из них с неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 3 тыс. 830 человек, еще 4 тыс. 103 больных наблюдаются в поликлиниках.

Лаборатории края провели 838 тыс. 856 тестов на коронавирус (6 тыс. 829 — за последние сутки). Положительный диагноз был зафиксирован у 11 тыс. 472 человек, в том числе у 784 детей . Показатель заболеваемости достиг 202,1 случаев на 100 тыс. населения.