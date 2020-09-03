На Кубани выявили 90 случаев инфицирования COVID-19, среди заболевших 10-месячный ребенок
В Краснодарском крае к 3 сентября коронавирусом заразились 11 тыс. 472 человека
В России за последние сутки выявили 4 тыс. 995 больных коронавирусом в 83 регионах страны. Как уточнил RT, только 24% заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также за сутки по всей России умерли 114 пациентов с COVID-19, а полностью выздоровели 5 тыс. 766 человек.
Больше всего новых случаев традиционно зафиксировали в Москве (+690), Санкт-Петербурге (+191) и Московской области (+163).
На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 139, Ставропольский край — 130, Краснодарский край — 90, Дагестан — 74, Карачаево-Черкесия — 56, Крым — 31, Кабардино-Балкария — 29, Ингушетия — 23, Северная Осетия — 23, Адыгея — 20, Чечня — 6, Севастополь — 6.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 1 млн 9 тыс. 995 человек, из которых 826 тыс. 935 выздоровели, а 17 тыс. 528 скончались.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 90 новых случаев COVID-19 были обнаружены в 20 кубанских муниципалитетах. Среди заболевших — 60 женщин и 30 мужчин, самому старшему пациенту 85 лет. Также среди инфицированных 10-месячный ребенок и подросток 14 лет, они заразились в Краснодаре.
Статистика по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Сочи — 11;
- в Тихорецком районе — 6;
- в Динском и Северском районах — по 5;
- в Кущевском районе — 4;
- в Анапе, Геленджике, Туапсинском, Калининском и Славянском районах — по 2;
- в Ейском, Гулькевичском, Курганинском, Щербиновском, Каневском, Новопокровском, Усть-Лабинском районах, Горячем Ключе и Армавире — по 1.
Всего с начала пандемии с подозрением на COVID-19 в медучреждения края обратились 36 тыс. 196 человек, в том числе 4 тыс. 439 детей. Из них с неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 3 тыс. 830 человек, еще 4 тыс. 103 больных наблюдаются в поликлиниках.
Лаборатории края провели 838 тыс. 856 тестов на коронавирус (6 тыс. 829 — за последние сутки). Положительный диагноз был зафиксирован у 11 тыс. 472 человек, в том числе у 784 детей. Показатель заболеваемости достиг 202,1 случаев на 100 тыс. населения.
Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 414 пациентов (+37 за последние сутки), однако 187 человек спасти не удалось. Еще 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 подключены к ЭКМО.
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