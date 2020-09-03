Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом
Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси
О новой работе защитнике «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров. Он приложил скриншот одного из сервисов по вызову такси.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков назвал работу таксиста достойной и обычной. Однако он пошутил, что таксисты много раз ему рассказывали о своем бизнесе, который «пошел прахом». Казаков предположил, что с Градиленко произошло то же самое, сообщил «Спорт день за днем».
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Дмитрий Градиленко — мастер спорта, двукратный чемпион СССР (1987 и 1989 года) и чемпион России (1993 год). Он стал гендиректором «Урожая» в декабре 2018 года. В июне 2019 года его отстранили на год после скандала с матчем «Чайки», который он назвал договорным.
Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом из-за долга. После сезона-2017/18 клуб не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Позже стало известно, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.
В июне 2018 года создали преемника «Кубани» — футбольный клуб «Урожай», который выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В июне 2020-го 2020 РФС разрешил «Урожаю» изменить название на «Кубань».