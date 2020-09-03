Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

О новой работе защитнике «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров. Он приложил скриншот одного из сервисов по вызову такси.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков назвал работу таксиста достойной и обычной. Однако он пошутил, что таксисты много раз ему рассказывали о своем бизнесе, который «пошел прахом». Казаков предположил, что с Градиленко произошло то же самое, сообщил «Спорт день за днем».