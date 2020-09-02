В Геленджике после лесных пожаров завели уголовное дело на мужчину, который жарил шашлык

В Геленджике 2 сентября возбудили уголовное дело после пожара между Кабардинкой и Голубой бухтой

В пресс-службе администрации Геленджика 2 сентября сообщили, что во время оперативно-разыскных мероприятий полиция установила человека, по чьей вине загорелся лесн между Кабардинкой и Голубой бухтой. По версии правоохранителей, ранее не судимый 33-летний житель Кабардинки во время отдыха жарил шашлык. Этим он спровоцировал пожар.

На мужчину возбудили уголовное дело. Других подробностей пока нет.

Напомним, 24 августа на Кубани случилось четыре лесных пожара, один из них — в районе Геленджика. Огонь на площади 17 га там локализовали к вечеру 25 августа.