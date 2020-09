В Геленджике после лесных пожаров завели уголовное дело на мужчину, который жарил шашлык

View this post on Instagram

СЕГОДНЯ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЁМ В ЛЕСУ ПЯТОЙ ЩЕЛИ. . ������ В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен гражданин, по чьей вине загорелся лесной массив между Кабардинкой и Голубой бухтой. . ������ Мужчина неумышленно неосторожно обращался с огнём в лесном массиве - в такой засушливый период во время отдыха жарил мясо. . ������ Фигурантом уголовного дела стал житель Кабардинки 1987 года рождения, ранее не судимый. . #геленджик #безопасность #прессслужбагеленджика