Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей

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1 сентября банк УРАЛСИБ сообщил о подключении к Системе быстрых платежей

Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков — участников системы. Проект реализован банком при технологической поддержке Центра финансовых технологий.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет более чем 100 банков — участников СБП. Максимальная сумма перевода — 100 тыс. рублей, в ее рамках комиссия за перевод не взимается.

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.

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