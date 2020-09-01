Банк УРАЛСИБ подключился к Системе быстрых платежей

Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков — участников системы. Проект реализован банком при технологической поддержке Центра финансовых технологий.

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет более чем 100 банков — участников СБП. Максимальная сумма перевода — 100 тыс. рублей, в ее рамках комиссия за перевод не взимается.

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ.