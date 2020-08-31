«Краснодар» в ЛЧ сыграет с португальской или греческой командой

УЕФА сегодня провела жеребьевку третьего отборочного тура Лиги чемпионов. Из нее стало известно, что «Краснодар» встретится с победителем пары «Бенефика» — ПАОК. Португальская и греческая команды сыграют 15/16 сентября. Матч «быков» в ЛЧ состоится 22/23 сентября, а ответный — 29/30 сентября.

По данным Sports.ru , в другой паре сеянных команд раунда плей-офф победителем может стать киевское «Динамо».

«Бенфика» — португальский футбольный клуб из Лиссабона, который выступает в Лиге Нош. Он был создан в 1904 году и является одним из самых титулованных клубов Португалии: он 37 раз выигрывал чемпионат страны. Занимает 20-е место в рейтинге УЕФА.

ПАОК — греческий футбольный клуб из Салоников. Его создали в 1926 году, команда трижды становилась чемпионами Греции и семь раз завоевывала кубок страны. Занимает 72-е место в рейтинге УЕФА.