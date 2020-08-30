«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»

Краснодарский край, Ростовская область

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ФК «Краснодар» 30 августа дома встретился с «Ростовом» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ

Игра прошла на стадионе «Краснодар», собрала 9 тыс. 136 зрителей и закончилась со счетом 1:1.

Первый мяч встречи в ворота «быков» отправил норвежский полузащитник Матиас Норманн на 66-й минуте. Через пять минут счет сравнял нападающий черно-зеленых Маркус Берг.

Сейчас «Краснодар» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» — седьмое. Следующий матч черно-зеленые проведут в гостях у «Ротора» 13 сентября. 

После финального свистка тренер «Краснодара» Мурад Мусаев что-то сказал судье Сергею Карасеву, за что получил красную карточку.

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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