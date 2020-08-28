Под Анапой раскопали древнюю дорогу, которой более 2 тысяч лет

28 августа в администрации Краснодарского края рассказали об археологических находках под Анапой

Археологические исследования проводят в рамках строительства и ремонта дороги А-290 Новороссийск — Керчь. Протяженность зоны раскопков составляет 100 метров, на этом участке нашли древнюю дорогу. В южной части она имеет ширину 6 метров, а далее расширяется и образует ответвление, в этой части ее максимальная ширина — 21 метр.

Путь действовал с середины либо второй половины IV века до н. э. до II века до н. э. На участке нашли античные амфоры и монеты — всего более 100 единиц. Эти находки подтверждают возраст дороги.

Путь регулярно ремонтировали и подсыпали, он связывал сельскую местность и древнегреческий город Горгиппию, считают ученые.