На Кубани от коронавируса скончались двое мужчин

В оперштабе Краснодарского края 28 августа рассказали подробности двух последних летальных случаев в регионе, вызванных коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 84 новых случая COVID-19 и 2 летальных исхода. Позже в региональном оперштабе рассказали подробности смерти пациентов.

Первым умершим пациентом оказался 55-летний житель Сочи , который был госпитализирован в инфекционную больницу курорта с жалобами на общую слабость, кашель и высокую температуру. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Врачи приняли решение подключить больного к ИВЛ, однако это не помогло. В оперштабе подчеркнули, что мужчина также страдал гипертонией и сахарным диабетом.

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Усть-Лабинской центральной районной больнице. Им оказался 68-летний житель Выселок . У мужчины на КТ выявили двухстороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 также оказался положительным. По данным оперштаба, пациент был астматиком и гипертоником.