На Кубани от коронавируса скончались двое мужчин

Краснодарский край

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В оперштабе Краснодарского края 28 августа рассказали подробности двух последних летальных случаев в регионе, вызванных коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксировали 84 новых случая COVID-19 и 2 летальных исхода. Позже в региональном оперштабе рассказали подробности смерти пациентов.

Первым умершим пациентом оказался 55-летний житель Сочи, который был госпитализирован в инфекционную больницу курорта с жалобами на общую слабость, кашель и высокую температуру. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Врачи приняли решение подключить больного к ИВЛ, однако это не помогло. В оперштабе подчеркнули, что мужчина также страдал гипертонией и сахарным диабетом.

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Еще один пациент с коронавирусом скончался в Усть-Лабинской центральной районной больнице. Им оказался 68-летний житель Выселок. У мужчины на КТ выявили двухстороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 также оказался положительным. По данным оперштаба, пациент был астматиком и гипертоником.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае умерли 174 человека. При этом только за последние девять дней было зафиксировано 27 летальных случаев.

Выселковский район Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Сочи Усть-Лабинский район

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