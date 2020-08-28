На Кубани за сутки зафиксировали 84 новых случая COVID-19 и 2 летальных исхода

В Краснодарском крае к 28 августа COVID-19 подтвердился у 10 тыс. 941 человека

Как сообщил федеральный оперштаб, за последние сутки в России выявили 4 тыс. 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Только 22,8% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT. Также за сутки по всей стране скончались 110 пациентов с коронавирусом , а 5 тыс. 905 выздоровели. Тройка лидеров по числу новых случаев COVID-19 не меняется: это Москва (+654), Санкт-Петербург (+187) и Московская область (+150).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 132, Ставропольский край — 125, Краснодарский край — 84 , Дагестан — 72, Крым — 56, Карачаево-Черкесия — 39, Ингушетия — 29, Кабардино-Балкария — 22, Северная Осетия — 20, Адыгея — 19, Севастополь — 15, Чечня — 4. Всего на сегодняшний день в России выявили 980 тыс. 405 больных коронавирусом . Из этого числа 16 тыс. 914 пациентов скончались , а 798 тыс. 466 человек выздоровели.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 84 новых заболевших 56 женщин и 28 мужчин в возрасте от 2 до 94 лет. Случаи инфицирования детей были выявлены в Краснодаре (заболел подросток 13 лет), Динском районе (подросток 16 лет) и Лабинском районе (ребенок 2 лет). Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились так: Краснодар — 34;

Туапскинский район — 7;

Сочи и Крымский район — 5;

Калининский, Динской и Тимашевский районы — по 3;

Геленджик, Кущевский, Выселковский, Усть-Лабинский, Староминский, Мостовский и Темрюкский районы — по 2;

Новороссийск, Горячий Ключ, Северский, Славянский, Курганинский, Лабинский, Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Каневской районы — по 1.

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