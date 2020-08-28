На Кубани за сутки зафиксировали 84 новых случая COVID-19 и 2 летальных исхода
В Краснодарском крае к 28 августа COVID-19 подтвердился у 10 тыс. 941 человека
Как сообщил федеральный оперштаб, за последние сутки в России выявили 4 тыс. 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Только 22,8% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT. Также за сутки по всей стране скончались 110 пациентов с коронавирусом, а 5 тыс. 905 выздоровели.
Тройка лидеров по числу новых случаев COVID-19 не меняется: это Москва (+654), Санкт-Петербург (+187) и Московская область (+150).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 132, Ставропольский край — 125, Краснодарский край — 84, Дагестан — 72, Крым — 56, Карачаево-Черкесия — 39, Ингушетия — 29, Кабардино-Балкария — 22, Северная Осетия — 20, Адыгея — 19, Севастополь — 15, Чечня — 4.
Всего на сегодняшний день в России выявили 980 тыс. 405 больных коронавирусом. Из этого числа 16 тыс. 914 пациентов скончались, а 798 тыс. 466 человек выздоровели.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 84 новых заболевших 56 женщин и 28 мужчин в возрасте от 2 до 94 лет. Случаи инфицирования детей были выявлены в Краснодаре (заболел подросток 13 лет), Динском районе (подросток 16 лет) и Лабинском районе (ребенок 2 лет).
Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились так:
- Краснодар — 34;
- Туапскинский район — 7;
- Сочи и Крымский район — 5;
- Калининский, Динской и Тимашевский районы — по 3;
- Геленджик, Кущевский, Выселковский, Усть-Лабинский, Староминский, Мостовский и Темрюкский районы — по 2;
- Новороссийск, Горячий Ключ, Северский, Славянский, Курганинский, Лабинский, Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Каневской районы — по 1.
Читайте также:
С подозрением на COVID-19 в медучреждения региона обратились 33 тыс. 727 человек (в том числе 4 тыс. 322 ребенка). С недиагностированным коронавирусом в стационарах получают лечение 3 тыс. 699 человек (из них 99 детей), в поликлиниках наблюдается еще 3 тыс. 731 человек (в том числе 491 ребенок).
В лабораториях Краснодарского края за все время провели 796 тыс. 791 тест на коронавирус. За весь период COVID-19 подтвердился у 10 тыс. 941 человека, среди низ 770 детей. При этом 9 тыс. 134 заболевших выздоровли (+94 за последние сутки). Однако 174 пациентов спасти не удалось (+2 за сутки). Еще 27 человек нахоядтся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — подключены к ЭКМО.
Все материалы по теме: