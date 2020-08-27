В Сочи объявили штормовое предупреждение, прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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В Сочи 27 и 28 августа объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем

Смерчи могут сформироваться над морем на участке Магри — Веселое до конца суток 28 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Жителям и гостям курорта рекомендовали принять меры: не отдыхать вблизи водоемов и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

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Согласно Специализированному центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, смерч имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения. Высота вихря составляет от 100 метров до 1-2 км, диаметр —10-30 метров. Существует смерч от нескольких минут до одного часа и более.

«Приблизившись к поверхности, смерч втягивает в себя воду, песок, пыль, а нередко и тяжелые предметы, нанося значительные разрушения (ломая и вырывая с корнем деревья, повреждая здания, переворачивая автомобили). Смерч проходит узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции значительного усиления ветра может и не быть, но фактически внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с», — уточняют синоптики.

Смерч чаще всего сопровождается ливневым дождем и грозой.

Погода Сочи

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