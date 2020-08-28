На курорте «Роза Хутор» пройдет ежегодный бизнес-лагерь «Мой бизнес»

Партнерский Краснодарский край

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Бизнес-лагерь «Мой бизнес» начнется в отеле Rosa Village 31 августа

Событие для предпринимателей и людей, планирующих начать бизнес, продлится четыре дня и завершится 3 сентября. Бизнес-лагерь проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

В программе заявлено 22 спикера, эксперта, бизнес-тренера и предпринимателя, которые обсудят с гостями самые актуальные темы в бизнесе. Среди выступающих: создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.

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В главных темах значатся следующие:

  • Стратегии выходов на новые рынки.
  • Автоматизация бизнеса.
  • Построение эффективной команды.
  • Рекламные стратегии и диджитал-маркетинг.
  • Тренды наступившего будущего и новые технологии для бизнеса.
  • Развитие предпринимательства в Краснодарском крае.
  • Правила жизни успешного предпринимателя.
  • Техники убеждения в переговорах и продажах.
  • Панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.
Бизнес-сообщество Роза Хутор Форумы

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