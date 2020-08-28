На курорте «Роза Хутор» пройдет ежегодный бизнес-лагерь «Мой бизнес»

Событие для предпринимателей и людей, планирующих начать бизнес, продлится четыре дня и завершится 3 сентября. Бизнес-лагерь проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

В программе заявлено 22 спикера, эксперта, бизнес-тренера и предпринимателя, которые обсудят с гостями самые актуальные темы в бизнесе. Среди выступающих: создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.