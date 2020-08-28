На курорте «Роза Хутор» пройдет ежегодный бизнес-лагерь «Мой бизнес»
Бизнес-лагерь «Мой бизнес» начнется в отеле Rosa Village 31 августа
Событие для предпринимателей и людей, планирующих начать бизнес, продлится четыре дня и завершится 3 сентября. Бизнес-лагерь проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
В программе заявлено 22 спикера, эксперта, бизнес-тренера и предпринимателя, которые обсудят с гостями самые актуальные темы в бизнесе. Среди выступающих: создатель фестиваля «Стереопикник» и концептолог креативного агентства AStipidi Ангелина Стипиди, шоумен и основатель SAPG-event Самир Азарян, директор краснодарского Black Star Burger Андрей Мержалилов и создатель медиапроекта «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева.
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В главных темах значатся следующие:
- Стратегии выходов на новые рынки.
- Автоматизация бизнеса.
- Построение эффективной команды.
- Рекламные стратегии и диджитал-маркетинг.
- Тренды наступившего будущего и новые технологии для бизнеса.
- Развитие предпринимательства в Краснодарском крае.
- Правила жизни успешного предпринимателя.
- Техники убеждения в переговорах и продажах.
- Панельная дискуссия о мерах господдержки предпринимательства.