На Кубани за девять дней от коронавируса умерли 27 человек
В Краснодарском крае за все время пандемии от коронавируса скончались 172 человека
Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 86 новых случаев COVID-19, умерли три человека. Всего за время пандемии заболели 10 тыс. 857 жителей Краснодарского края, а 172 заболевших умерли.
В региональном оперштабе рассказали о трех летальных исходах, которые были зафиксированы на Кубани за последние сутки.
Первым умершим пациентом оказался 95-летний мужчина. Он заболел 7 августа и был госпитализирован с повышенной температурой тела, слабостью и редким сухим кашлем в специализированную клиническую инфекционную больницу (СКИБ) Краснодара. КТ выявила у пенсионера двустороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ на коронавирус оказался положительным. Врачи подключили пациента к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина страдал стенокардией, гипертонией и хроническим панкреатитом.
Также в СКИБ скончался 74-летний житель Краснодара, который впервые почувствовал себя плохо 15 августа. Его госпитализировали в медучреждение 21 августа, где подключили к ИВЛ и диагностировали коронавирус в тяжелой форме, а также полисегментарную пневмонию. Сообщается, что пенсионер страдал гипертонией, хронической сердечной и почечной недостаточностью, а также сахарным диабетом.
Кроме того, в Сочи в инфекционной больнице № 2 скончался 70-летний житель Туапсинского района. Он поступил в медучреждение с высокой температурой, жалобами на слабость и сухой кашель. Анализ выявил у него коронавирус, позже у пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Его подключили к ИВЛ, однако спасти не удалось.
Отметим, что в течение последних девяти дней статистика по летальным случаям от коронавируса остается стабильной — ежедневно оперштаб сообщает о трех умерших пациентах. Таким образом, только за последние девять дней на Кубани от COVID-19 скончались 27 человек.
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