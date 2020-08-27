В Краснодаре на улице Уральской загорелся склад

Краснодарский край

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара 27 августа произошел пожар в промзоне

Сообщение о пожаре на улице Уральской поступило диспетчеру в 14:46. Прибывшие на место спасатели установили, что горит 50 кв. метров поддонов на складе. В 15:23 огонь был локализован на площади в 100 кв. метров. Было подано четыре пожарных ствола, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как писали Юга.ру, 25 августа в очередной раз произошел пожар на Сенном рынке, сгорел магазин площадью 200 кв. метров. Напомним, ранее на рынке горели торговые павильоны.

Краснодар МЧС Пожары

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