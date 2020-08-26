В Крыму арестовали вожатого лагеря, который подозревается в изнасиловании 9-летней девочки

СКР по Крыму и Севастополю 25 августа сообщил о расследовании уголовного дела против подозреваемого в изнасиловании девятилетнего ребенка в детском лагере

Следственный отдел Евпатории установил, что днем 19 августа педагог детского лагеря в Евпатории, 47-летний житель Люберец Московской области, зашел в комнату, где отдыхали девочки во время тихого часа и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме и рассказала ей обо всем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Вожатый попытался скрыться из города, однако его остановили на автовокзале сотрудники лагеря и передали правоохранительным органам. В рамках уголовного дела правоохранители осмотрели место происшествия, допросили девочку, других детей и сотрудников лагеря. На допросе мужчина признался в содеяном.

Также было установлено, что ранее мужчина был судим за совершение имущественного преступления и на момент трудоустройства в детский лагерь находился на испытательном сроке. По решению суда он был заключен под стражу, мужчине назначили медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ СКР России по Республике Крым и городу Севастополю.

В беседе с журналистами телеканала «360», Любовь Серебрянская, директор детского лагеря «Тимуровец», где случилось преступление, заявила, что факт сексуального надругательства над девочкой не подтвердился. По ее словам, это «были знаки внимания».