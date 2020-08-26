В Крыму арестовали вожатого лагеря, который подозревается в изнасиловании 9-летней девочки
СКР по Крыму и Севастополю 25 августа сообщил о расследовании уголовного дела против подозреваемого в изнасиловании девятилетнего ребенка в детском лагере
Следственный отдел Евпатории установил, что днем 19 августа педагог детского лагеря в Евпатории, 47-летний житель Люберец Московской области, зашел в комнату, где отдыхали девочки во время тихого часа и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера.
Девочка позвонила маме и рассказала ей обо всем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.
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Вожатый попытался скрыться из города, однако его остановили на автовокзале сотрудники лагеря и передали правоохранительным органам. В рамках уголовного дела правоохранители осмотрели место происшествия, допросили девочку, других детей и сотрудников лагеря. На допросе мужчина признался в содеяном.
Также было установлено, что ранее мужчина был судим за совершение имущественного преступления и на момент трудоустройства в детский лагерь находился на испытательном сроке.
По решению суда он был заключен под стражу, мужчине назначили медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, сообщили 25 августа в пресс-службе ГУ СКР России по Республике Крым и городу Севастополю.
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В беседе с журналистами телеканала «360», Любовь Серебрянская, директор детского лагеря «Тимуровец», где случилось преступление, заявила, что факт сексуального надругательства над девочкой не подтвердился. По ее словам, это «были знаки внимания».
Как писали Юга.ру, 4 августа в Геленджике осудили мужчину, который 10 лет насиловал мальчика. А 21 августа суд в Новороссийске приговорил к 19 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал девочку и сбросил ее в выгребную яму.