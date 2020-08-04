В Геленджике осудили мужчину, который 10 лет насиловал мальчика

Следствие установило, что в 2007 году геленджичанин начал жить вместе с местной жительницей и ее четырехлетним сыном. С апреля 2009 года по июль 2019 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности ребенка, а мальчик боялся кому-либо рассказывать об этом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 4 августа.

В отношении 41-летнего жителя Геленджика завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера: иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста; мужеложство; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста; мужеложство с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; мужеложство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ).

На судебном заседании в Геленджикском городском суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 2 года, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Осужденному запретили занимать должность в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и группах при этих учреждениях, а также в организациях с массовым пребыванием детей в течение 20 лет.