На Кубани во вторую половину рабочей недели будет жарко и дождливо

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 26 по 29 августа

Сегодня в Краснодаре без осадков, порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха днем составит 31-33 °С. В целом по краю осадков не ожидается, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Днем воздух прогреется до 28-33 °С, местами — до 35 °С, на Черноморском побережье днем — 27-32 °С.

В четверг и пятницу в регионе местами кратковременный дождь, гроза, на юге края сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 11-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 13-18 °С, на Азовском побережье — до 21 °С, в юго-восточных предгорьях — 8-13 °С. Днем температура составит 28-33 °С. На Черноморском побережье без существенных осадков, в пятницу возможен слабый дождь и гроза. Ветер с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-23 °С, днем — 25-30 °С, рассказали в краевом гидрометцентре.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 27 и 28 августа днем воздух прогреется до 31-32 °С, ночью — до 18 °С. Уф-индекс составит 7 баллов (высокий).