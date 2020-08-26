В Темрюкском районе провели форум для предпринимательниц
25 августа в поселке Волна Темрюкского района состоялся форум «В деле» для представительниц бизнес-сообщества
Форум на берегу Черного моря провел краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Форум был организован в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
Четыре тематических сектора объединили участниц из городов 7 — Туапсе, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюк, Крымск и Славянск-на-Кубани. На форуме обсуждались возможности новой системы самозанятых, особенности построения имиджа предпринимательниц, разработка логотипа, продвижение бренда в соцсетях.
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«Сегодня у нас выступают имиджмейкеры, консультанты по юридическим услугам, по продвижению. Таким образом, все участницы форума уже завтра смогут начать делать конкретные шаги к в своем деле. Была решена еще одна задача — выход за пределы крупных городов нашего региона и приближение к отдаленным территориям. Сегодня мы принимаем районы Черноморской экономической зоны и двух соседних районов», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
Следующий форум пройдет в сентябре в Краснодаре, к нему можно будет присоединиться онлайн. Подробнее можно узнать на сайте.