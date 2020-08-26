В Темрюкском районе провели форум для предпринимательниц

25 августа в поселке Волна Темрюкского района состоялся форум «В деле» для представительниц бизнес-сообщества

Форум на берегу Черного моря провел краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Форум был организован в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

Четыре тематических сектора объединили участниц из городов 7 — Туапсе, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюк, Крымск и Славянск-на-Кубани. На форуме обсуждались возможности новой системы самозанятых, особенности построения имиджа предпринимательниц, разработка логотипа, продвижение бренда в соцсетях.