Посетители подрались с охранниками в загородном акваклубе в Краснодаре
В Краснодаре полиция проводит проверку в связи с дракой между посетителями акваклуба и охранниками, которая произошла в августе
Что произошло? Семья из 11 человек приехала отдыхать в акваклуб «Санторини», расположенный на улице 3-я Трудовая. Когда гости уходили, то администратор заявила, что они не сдали один электронный браслет. После этого между посетителями и персоналом клуба возник конфликт, который перерос в драку.
Что говорят потерпевшие? Местная жительница Галина Кибец рассказала телеканалу «РЕН ТВ», что родственники праздновали день рождения ее внучки. Семья отдыхала в клубе с 15:00. Около 19:00 отдыхающие решили уйти и на выходе отдали все электронные браслеты, которые позволяли находиться на территории акваклуба.
«Сын заплатил за посещение комплекса 70 тыс. рублей. Чеки там не выдают, но он оплачивал онлайн. У него все хранится в телефоне. После этого администратор сказала: "Вы не сдали один браслет, вы обязаны заплатить штраф"», — пояснила женщина.
Она уточнила, что ее сын согласился заплатить 3,5 тыс. рублей, которые потребовал администратор. Однако сотрудники акваклуба заявили, что им нужно оплатить недостачу «Санторини» за день. Для этого необходимо дождаться закрытия заведения — 22:00. Семья потребовала, чтобы им показали видео с камер наблюдения.
«Дочь попросила разрешения подойти к камерам. Администратор и охранник ее провели. Она начала смотреть. В этот момент туда заскочил огромный охранник в черной кепке и начал на нее орать матом. Приказал другому охраннику ее поймать и вывести», — сказала Кибец.
В итоге охранник поймал женщину. Между ними заявязалась потасовка. С улицы забежали остальные родственники. Один из них перелез через стойку и ввязался в драку. Телеканал опубликовал видеозапись этого момента.
Со слов женщины, охранник в желтой форме распылил газовый баллончик в лицо ее дочери и зятю. Охранники избили его ногами и кулаками. В драке также участвовали ее муж и сын.
Что сказали в полиции? Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко 10 сентября рассказал порталу Юга.ру, что после конфликта в полицию обратились семь человек, трое из них — работники клуба. Причиной инцидента стал спор о возможной утере одного из электронных браслетов, позволяющих совершить покупки на территории акваклуба. По этим браслетам при выходе из заведения рассчитывали окончательную стоимость услуг.
Во время проверки провели судебно-медицинские экспертизы. Они показали, что три человека — две посетительницы и один сотрудник акваклуба — получили легкий вред здоровью. В связи с этим в суд направили материалы по признакам совершения преступления, предусмотренных ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Статья предусматривает максимальное наказание — арест до четырех месяцев.
В ближайшее время планируют провести судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью еще двум посетителям акваклуба. Кроме того, один из обратившихся сотрудников акваклуба отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. У второго работника не нашли травм. Коноваленко добавил, что назначено административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).
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