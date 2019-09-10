Посетители подрались с охранниками в загородном акваклубе в Краснодаре

В Краснодаре полиция проводит проверку в связи с дракой между посетителями акваклуба и охранниками, которая произошла в августе

Что произошло? Семья из 11 человек приехала отдыхать в акваклуб «Санторини», расположенный на улице 3-я Трудовая. Когда гости уходили, то администратор заявила, что они не сдали один электронный браслет. После этого между посетителями и персоналом клуба возник конфликт, который перерос в драку.

Что говорят потерпевшие? Местная жительница Галина Кибец рассказала телеканалу «РЕН ТВ», что родственники праздновали день рождения ее внучки. Семья отдыхала в клубе с 15:00. Около 19:00 отдыхающие решили уйти и на выходе отдали все электронные браслеты, которые позволяли находиться на территории акваклуба.

«Сын заплатил за посещение комплекса 70 тыс. рублей. Чеки там не выдают, но он оплачивал онлайн. У него все хранится в телефоне. После этого администратор сказала: "Вы не сдали один браслет, вы обязаны заплатить штраф"», — пояснила женщина.

Она уточнила, что ее сын согласился заплатить 3,5 тыс. рублей, которые потребовал администратор. Однако сотрудники акваклуба заявили, что им нужно оплатить недостачу «Санторини» за день. Для этого необходимо дождаться закрытия заведения — 22:00. Семья потребовала, чтобы им показали видео с камер наблюдения.

«Дочь попросила разрешения подойти к камерам. Администратор и охранник ее провели. Она начала смотреть. В этот момент туда заскочил огромный охранник в черной кепке и начал на нее орать матом. Приказал другому охраннику ее поймать и вывести», — сказала Кибец.

В итоге охранник поймал женщину. Между ними заявязалась потасовка. С улицы забежали остальные родственники. Один из них перелез через стойку и ввязался в драку. Телеканал опубликовал видеозапись этого момента.