В Краснодаре жителей аварийного дома на улице Старокубанской хотят расселить в 2021 году

Краснодарский край

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Власти Краснодара 24 августа рассказали, что планируют расселить жителей аварийного дома на улице Старокубанской

Двухэтажный жилой дом на улице Старокубанской, 88/3 построили в 1956 году. В нем находится 23 помещения: 13 в собственности муниципалитета и 10 — в собственности людей.

С мая 2005-го дом передали УК «ГУК-Краснодар», а в 2017 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Государственная экспертиза показала, что здание в критическом состоянии и опасно для проживания, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Жильцы рассказали, что здание — бывшее общежитие кирпичного завода. Литеры «А», «а», «под/А» планируют расселить уже в 2021 году за счет муниципального бюджета. Изначально это планировали сделать по программе на 2022 год. Людям, которые живут в муниципальных квартирах, купят новые. Остальным выплатят компенсацию после оценки.

«Процедуру подготовки к расселению уже запустили — 25 июня опубликовано сообщение о планируемом изъятии земельного участка под домом. Через 60 дней с момента публикации администрация подготовит постановление об изъятии помещений в аварийном доме и начнет работу по расселению», — сообщили в управлении по жилищным вопросам.

Жилье ЖКХ Краснодар Строительство

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