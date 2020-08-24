В Краснодаре наградили участников выставки-ярмарки «АгроТур»

В Краснодаре 22 августа состоялось награждение участников краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремесел и агротуризма «АгроТур-2020»

«АгроТур» ежегодно проводится в Краснодаре по инициативе Законодательного собарния Краснодарского края и при поддержке администрации Кубани. В 2020 году выставка-ярмарка состоялась в новом формате: организаторы провели онлайн-отбор, в ходе которого поступило более 360 заявок от мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, а также более 130 заявок от субъектов агротуризма из всех муниципальных образований края. 22 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко вручили вручили почетные грамоты и благодарственные письма участникам выставки-ярмарки — представителям туристской отрасли, работникам культуры и народным умельцам.

Также награды получили победители конкурса на лучший объект аграрного туризма, учрежденного краевым заксобранием. Номинанты, которые заняли первые три места в номинациях на лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма, получили дипломы и сертификаты на гранты в размере 170 тыс., 130 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. Кроме того, были отмечены медалями победители среди мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, работы отбирали в десяти видах деятельности, сообщили 22 августа в пресс-службе ЗСК.