В Краснодаре наградили участников выставки-ярмарки «АгроТур»

Краснодарский край

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В Краснодаре 22 августа состоялось награждение участников краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремесел и агротуризма «АгроТур-2020»

«АгроТур» ежегодно проводится в Краснодаре по инициативе Законодательного собарния Краснодарского края и при поддержке администрации Кубани.

В 2020 году выставка-ярмарка состоялась в новом формате: организаторы провели онлайн-отбор, в ходе которого поступило более 360 заявок от мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, а также более 130 заявок от субъектов агротуризма из всех муниципальных образований края.

22 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко вручили вручили почетные грамоты и благодарственные письма участникам выставки-ярмарки — представителям туристской отрасли, работникам культуры и народным умельцам. 

Смотрите фоторепортаж:

Также награды получили победители конкурса на лучший объект аграрного туризма, учрежденного краевым заксобранием. Номинанты, которые заняли первые три места в номинациях на лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма, получили дипломы и сертификаты на гранты в размере 170 тыс., 130 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, были отмечены медалями победители среди мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, работы отбирали в десяти видах деятельности, сообщили 22 августа в пресс-службе ЗСК.

На торжественной церемонии Юрий Бурлачко отметил, что сельский туризм — перспективное и стратегически значимое для края направление. Он напомнил, что несколько лет назад Кубань стала единственным регионом в стране, где понятие «сельский туризм» было закреплено на законодательном уровне. 

«На сегодняшний день на лицо существенные изменения в развитии агротуризма: улучшилось и качество предоставления услуг, в разы увеличилось и их количество. Ведь мы говорим "сельскохозяйственный туризм", а подразумеваем экологический туризм, гастротуризм, винный туризм и этнографический туризм», — подметил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко высказал мнение, что объектам агротуризма и ремесленникам следует выходить на новый уровень, чтобы по дороге на побережье в узнаваемых брендированных ларьках гости региона смогли приобрести качественные кубанские сувениры.

ЗСК Краснодар Курорты и туризм Награды Промышленность Сельское хозяйство Экономика Юрий Бурлачко

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