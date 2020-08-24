Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе на Кубани

Краснодарский край

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В Славянском районе Краснодарского края 23 августа произошла автомобильная авария на встречке, есть жертвы

Инцидент случился около 14:35 на 50-м км дороги село Ачуево — поселок Целинный. По предварительным данным, автомобиль Nissan направлялся из станицы Петровской в сторону села Ачуево и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai. 

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В результате ДТП погибли три человека и пятеро пострадали. Среди травмированных есть 10-летний ребенок, сообщили 24 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно лобовое ДТП случилось в Краснодарском крае ночью 16 августа. На трассе в Туапсинском районе столкнулись две легковушки, погибли три человека.

ДТП Славянский район смерть

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