«Ростелеком» сделал Новороссийск первым умным городом на Черноморском побережье

Федеральную программу «Умный город» компания «Ростелеком» реализует по всей стране. Весной этого года в Новороссийске полностью модернизировали уличное освещение — установили и заменили более 15 тыс. светодиодных светильников. Контроль над ним теперь полностью автоматизирован: есть возможность собирать информацию и адаптировать нагрузки на сеть, а также быстро отслеживать и реагировать на незаконные подключения. Срок службы новых светильников рассчитан на25 лет, а энергосберегающие технологии позволят экономить до 60% эксплуатационных расходов.

Также в Новороссийске появились первые пять умных остановок. Наличие электронного табло с графиком движения автобусов и троллейбусов, видеонаблюдения, регулируемого освещения и USB-розеток делает ожидание общественного транспорта более комфортным. Имеются и «тревожные» кнопки, которые связаны с «Системой-112». Они обеспечивают оперативное реагирование и взаимодействие пяти экстренных служб: МЧС, пожарной, газовой, полиции и скорой помощи. Кроме того, по единому номеру 112 можно позвонить с мобильного телефона.

Также в 16 больницах и поликлиниках города запустили лабораторную информационную систему (ЛИС), позволяющую регистрировать и обрабатывать в электронном виде данные медицинских анализов. Ее применение сократит сроки обмена сведениями между врачами и медучреждениями, поможет контролировать трудозатраты и вести учет расходных материалов. Для пациентов плюс системы в том, что им не придется приходить лично за результатами исследований.

С августа администрация города может сравнивать данные об объектах недвижимости и земельных участках из налоговой и кадастровой баз, а в случае обнаружения расхождений отправлять владельцам письма о необходимости постановки их на налоговый учет. Это стало возможным благодаря запуску информационной системы для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). Ее использование уже в следующем году принесет городу дополнительные финансовые поступления.

Еще одно умное решение в Новороссийске реализовала дочерняя компания «Ростелекома» Теле2. Специалисты установили арт-скамейки, работающие на солнечной энергии и преобразующие ее в сигнал Wi-Fi.

«Смарт-решения, которые предлагает "Ростелеком", направлены на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологий и сервисов. У нашей компании, как у крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг, имеется серьезный опыт работы в этой области. Сотрудничество с администрацией Новороссийска в плане внедрения новых комплексных технологий в управлении городским хозяйством уже приносит положительные результаты и, я не сомневаюсь, будет приносить их в будущем», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.