Жителей Кубани предупредили о ливнях, смерчах и подъеме уровня рек
МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение об ухудшении погоды 21 и 22 августа
В течение суток 21 августа, а также ночью и утром 22 августа в крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
На Черноморском побережье от Анапы до Магри, на малых реках бассейна реки Кубани на юго-западе и юго-востоке региона ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Кроме того, над Черным морем на уастке Анапа — Магри возможно формирование смерчей.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о вероятности затоплений, размыва берегов рек, прорыва дамб и плотин и возникновения оползней.
Как писали Юга.ру, в конце рабочей недели ожидается 27-31 °С и 17-22 ночью. На смену жаркой солнечной погоде придут дожди.
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