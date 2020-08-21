Жителей Кубани предупредили о ливнях, смерчах и подъеме уровня рек

Краснодарский край

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МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение об ухудшении погоды 21 и 22 августа

В течение суток 21 августа, а также ночью и утром 22 августа в крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

На Черноморском побережье от Анапы до Магри, на малых реках бассейна реки Кубани на юго-западе и юго-востоке региона ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, над Черным морем на уастке Анапа — Магри возможно формирование смерчей.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о вероятности затоплений, размыва берегов рек, прорыва дамб и плотин и возникновения оползней.

Как писали Юга.ру, в конце рабочей недели ожидается 27-31 °С и 17-22 ночью. На смену жаркой солнечной погоде придут дожди.

Анапа Погода Сочи

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