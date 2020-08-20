На Кубани умерли 3 пациента с коронавирусом и 84 заразились

Краснодарский край, Вся Россия

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В России к 20 августа за сутки диагностировали 4 тыс. 785 новых случаев COVID-19

Всего в России за период пандемии коронавирусом заразились 942 тыс. 106 человек (+4 тыс. 785 за прошлые сутки), из них умерли 16 тыс. 99 пациентов (+110) и выздоровели 755 тыс. 513 (+6 тыс. 90).

На юге и Северном Кавказе больше всего зараженных за прошлый день выявили в Ставропольском крае (129), Ростовской области (127), Краснодарском крае (84) и Дагестане (62).

Оперштаб Кубани рассказал, что среди инфицированных 33 женщины и 51 мужчина в возрасте до 82 лет, в том числе восемь несовершеннолетних от 4 до 17 лет. За последние сутки случаи заболевания распределились так:

  • 14 — в Краснодаре;
  • 10 — в Северском районе;
  • по 6 — в Кущевском районе и Анапе;
  • по 5 — в Сочи и Динском районе;
  • по 4 — в Красноармейском районе и Геленджике; 
  • по 3 — в Калининском, Туапсинском и Староминском районах;
  • по 2 — в Новороссийске, Отрадненском, Выселковском, Курганинском, Славянском и Ейском районах;
  • по 1 — в Кавказском, Усть-Лабинском, Кореновском, Абинском, Тихорецком, Ленинградском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском и Брюховецком районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 диагностировали у 10 тыс. 245 человек, в том числе 742 детей. Выздоровели 8 тыс. 620 пациентов (+64), умер 151 больной (+3). Сейчас в тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 34 пациента, еще 5 человек — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.

Всего к медикам с подозрением на коронавирус обратились 30 тыс. 340 человек.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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