На Кубани умерли 3 пациента с коронавирусом и 84 заразились
В России к 20 августа за сутки диагностировали 4 тыс. 785 новых случаев COVID-19
Всего в России за период пандемии коронавирусом заразились 942 тыс. 106 человек (+4 тыс. 785 за прошлые сутки), из них умерли 16 тыс. 99 пациентов (+110) и выздоровели 755 тыс. 513 (+6 тыс. 90).
На юге и Северном Кавказе больше всего зараженных за прошлый день выявили в Ставропольском крае (129), Ростовской области (127), Краснодарском крае (84) и Дагестане (62).
Оперштаб Кубани рассказал, что среди инфицированных 33 женщины и 51 мужчина в возрасте до 82 лет, в том числе восемь несовершеннолетних от 4 до 17 лет. За последние сутки случаи заболевания распределились так:
- 14 — в Краснодаре;
- 10 — в Северском районе;
- по 6 — в Кущевском районе и Анапе;
- по 5 — в Сочи и Динском районе;
- по 4 — в Красноармейском районе и Геленджике;
- по 3 — в Калининском, Туапсинском и Староминском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Отрадненском, Выселковском, Курганинском, Славянском и Ейском районах;
- по 1 — в Кавказском, Усть-Лабинском, Кореновском, Абинском, Тихорецком, Ленинградском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском и Брюховецком районах.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 диагностировали у 10 тыс. 245 человек, в том числе 742 детей. Выздоровели 8 тыс. 620 пациентов (+64), умер 151 больной (+3). Сейчас в тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 34 пациента, еще 5 человек — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.
Всего к медикам с подозрением на коронавирус обратились 30 тыс. 340 человек.
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