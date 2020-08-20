На Кубани умерли 3 пациента с коронавирусом и 84 заразились

В России к 20 августа за сутки диагностировали 4 тыс. 785 новых случаев COVID-19

Всего в России за период пандемии коронавирусом заразились 942 тыс. 106 человек (+4 тыс. 785 за прошлые сутки), из них умерли 16 тыс. 99 пациентов (+110) и выздоровели 755 тыс. 513 (+6 тыс. 90).

На юге и Северном Кавказе больше всего зараженных за прошлый день выявили в Ставропольском крае (129), Ростовской области (127), Краснодарском крае (84) и Дагестане (62).

Оперштаб Кубани рассказал, что среди инфицированных 33 женщины и 51 мужчина в возрасте до 82 лет, в том числе восемь несовершеннолетних от 4 до 17 лет. За последние сутки случаи заболевания распределились так: