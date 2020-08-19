В Госдуму внесли законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб

Правительство России 19 августа внесло в Госдуму законопроект о вызове экстренных служб по единому номеру 112

Напомним, в 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента России, подписал указ о создании единого номера вызова оперативных служб и назначил главу МЧС Сергея Шойгу «координатором всей системы».

19 августа 2020 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о едином номере экстренных служб, сообщил RT . В пояснительной записке к документу , который опубликован в думской электронной базе данных, говорится, что принятие законопроекта «установит единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы-112».

«Предполагается, что в регионах будут создаваться операторы системы-112, принимающие и обрабатывающие вызовы и передающие их в диспетчерские службы соответствующих ведомств. Цель проекта — снижение размера ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия экстренных оперативных служб и доведение помощи до граждан в максимально короткий срок», — пояснил « Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

Отмечается, что в некоторых регионах России уже созданы и успешно действуют системы-112. А по словам премьер-министра Михаила Мишустина, с 2021 года система 112 будет доступна по всей стране.

В России по номеру 112 можно вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

Напомним, в Краснодаре эксперимент по работе службы 112 начался в 2009 году. В 2013 году планировалось, что система заработает по всей территории региона к концу 2015 года.

На сегодняшний день система-112 внедрена 23 муниципалитетах края, а в начале осени должна заработать во всем регионе, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.