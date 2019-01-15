Экстренный номер 112 не работает в большинстве регионов России — Счетная палата

Специалисты Счетной палаты РФ оценили доступность системы экстренного вызова по номеру 112 на территории страны

По данным аналитиков, возможностями системы полноценно могут воспользоваться только 28% населения, проживающего на 15% территории страны. Система 112 не развита из-за недостатков межведомственного взаимодействия и низкого уровня цифровой вовлеченности среди дежурных служб.

Заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова сообщила, что в 17 регионах система не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме. Из-за этого увеличивается время реагирования на вызов.

По словам Чистовой, реализация проекта замедлена из-за сокращения финансирования. «Такое заметное снижение финансирования — с 65 млрд рублей до 11 млрд рублей в окончательном виде, включая средства субъектов, — говорит о том, что приоритет данной программы год от года снижался», — отметила зампред.

В России по номеру 112 можно вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор». Единую систему начали вводить в эксплуатацию на территории страны в 2008 году. В 2017-м представители МЧС заявили, что полноценно она начнет работать во всех регионах России в 2019 году.