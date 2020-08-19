В Краснодаре пропала 32-летняя Мария Маркаева
Полиция Краснодара 19 августа рассказала об исчезновении местной жительницы в Юбилейном микрорайоне
Мария Маркаева вышла из дома 28 июля на улице Калинина и пропала. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, рассказали в УМВД России по Краснодару.
Приметы девушки: на вид 32 года, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза.
Всех, кто видел пропавшую либо обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (988) 529-28-94, 8 (861) 226-23-01, 8 (861) 226-23-02 или 102.
Как писали Юга.ру, в конце июля в краевом центре ушла из дома и не вернулась 18-летняя девушка с рыжими волосами.
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