В Краснодаре пропала 32-летняя Мария Маркаева

Мария Маркаева вышла из дома 28 июля на улице Калинина и пропала. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, рассказали в УМВД России по Краснодару.

Приметы девушки: на вид 32 года, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза.

Всех, кто видел пропавшую либо обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (988) 529-28-94, 8 (861) 226-23-01, 8 (861) 226-23-02 или 102.

Как писали Юга.ру, в конце июля в краевом центре ушла из дома и не вернулась 18-летняя девушка с рыжими волосами.