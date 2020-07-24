В Краснодаре пропала 18-летняя девушка с рыжими волосами

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 24 июля сообщила о розыске 18-летней Дарьи Поддубной

За два дня до своего 18-летия, 21 июля, Дарья Поддубная ушла из дома по улице Шевченко. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета средней длины.

Тех, кто видел Дарью Поддубную или что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(964)914-09-93, 8(928)357-00-07, либо 102.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в июле в Краснодаре ушла устраиваться на работу и не вернулась 20-летняя девушка, она может находиться в Сочи.

В Крымском районе искали 13-летнего мальчика, его нашли. В Краснодаре 20 июля ушла и не вернулась 13-летняя девочка, следственный комитет начал проверку, позже девочку нашли. Также в Краснодаре пропал машинист трамвая. Через несколько дней, 23 июля, его нашли в больнице.

Краснодар Полиция Пропавшие без вести Розыск людей

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