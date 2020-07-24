В Краснодаре пропала 18-летняя девушка с рыжими волосами

За два дня до своего 18-летия, 21 июля, Дарья Поддубная ушла из дома по улице Шевченко. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета средней длины.