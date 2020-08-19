СК возбудил дело о покушении на убийство девочки в Анапе

Напомним, накануне полицейские в Анапе задержали 28-летнего жителя ближнего зарубежья, который напал с ножом на 12-летнюю девочку. Перед этим он обратился к двум школьницам на детской площадке, одна из них испугалась и стала убегать. Тогда злоумышленник догнал ее и несколько раз ударил ножом в спину. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подруга не пострадала.

19 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю учтонили, что днем девочка с подругой шла в библиотеку в 12 микрорайоне Анапы. По версии следствия, в этот момент мужчина напал на ребенка и ударил ножом по спине и животу, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней). Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о его заключении под стражу. Устанавливаются обстоятельства и мотив произошедшего. Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.