СК возбудил дело о покушении на убийство девочки в Анапе
Следком Анапы 18 августа возбудил уголовное дело против мужчины, который ударил ножом ребенка
Напомним, накануне полицейские в Анапе задержали 28-летнего жителя ближнего зарубежья, который напал с ножом на 12-летнюю девочку. Перед этим он обратился к двум школьницам на детской площадке, одна из них испугалась и стала убегать. Тогда злоумышленник догнал ее и несколько раз ударил ножом в спину. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подруга не пострадала.
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19 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю учтонили, что днем девочка с подругой шла в библиотеку в 12 микрорайоне Анапы. По версии следствия, в этот момент мужчина напал на ребенка и ударил ножом по спине и животу, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую, которая госпитализировала ребенка.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней). Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о его заключении под стражу. Устанавливаются обстоятельства и мотив произошедшего. Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
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