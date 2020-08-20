Кубанский бизнес-форум для женщин соберет 100 участниц

Партнерский Краснодарский край

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На мероприятии состоятся встречи с бизнес-тренерами и руководителями успешных проектов

Завтра, 21 августа в Новокубанске пройдет первый бизнес-форум для женщин «В деле». Мероприятие соберет до 100 участниц — предпринимательниц и тех, кто только планирует начать свое дело. Здесь можно будет получить полезные контакты, обменяться опытом и знаниями, а также найти новых клиентов.

Площадка форума будет разделена на четыре зоны, каждая из которых рассчитана на 25 слушательниц и спикера. Таким образом участницы будут находиться в своих зонах на протяжении всего форума — переходить будут только спикеры.

Бизнес-тренерами форума «В деле» выступят:

  • Мария Кузнецова, основатель SMM-агентства GUS-media — тема «Монетизация личного бренда в инстаграме»,
  • Михаил Гаврилов, руководитель бухгалтерско-юридической компании «Платформа успеха», кандидат экономических наук — тема «Как правильно выбрать систему налогообложения? Плюсы и минусы»,
  • Евгения Гертель, основатель и генеральный директор ООО «Группа компаний» «Экспертные Решения» — тема «От идеи до стартапа»,
  • Алина и Виталий Кулешины, основатели компании «Пряничко» — мастер-класс по приготовлению имбирных пряников «от 0 до 1 000 000».

«На сегодняшний день сфера бизнеса недостаточно открыта для женщин, поэтому в простой и непринужденной атмосфере форума мы хотим показать ее доступной для самореализации. К тому же, такая возможность, как самозанятость, открывает новые перспективы — можно, находясь дома и занимаясь детьми, превратить свое хобби в прибыльное дело. Форум призван дать дополнительную мотивацию, разъяснить интересующие вопросы, познакомить с опытом действующих предпринимателей», — отметила Ольга Лукашева, заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

Бизнес-форум будет проходить с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, 132 (в здании Дома культуры). Чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться до 20 августа. Участие бесплатное.

Организатор мероприятия — краевой Фонд развития бизнеса при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

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