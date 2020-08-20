Кубанский бизнес-форум для женщин соберет 100 участниц

Завтра, 21 августа в Новокубанске пройдет первый бизнес-форум для женщин «В деле». Мероприятие соберет до 100 участниц — предпринимательниц и тех, кто только планирует начать свое дело. Здесь можно будет получить полезные контакты, обменяться опытом и знаниями, а также найти новых клиентов.

Площадка форума будет разделена на четыре зоны, каждая из которых рассчитана на 25 слушательниц и спикера. Таким образом участницы будут находиться в своих зонах на протяжении всего форума — переходить будут только спикеры.