В Чечне девочка запуталась в веревке от самодельных качелей и задохнулась

Чечня

Распечатать

Следственный комитет Чечни в августе начал проверку по факту смерти 11-летней девочки на качелях

По предварительным данным, вечером 15 августа в Веденском районе 11-летняя девочка качалась на самодельных веревочных качелях на заднем дворе частного дома. Ребенок запутался в веревках и скончалась от удушья. В момент трагедии взрослых рядом не было, позже тело нашла мать.

Следственный комитет начал проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Чечне.

Напомним, 17 августа в Таганроге двухлетний и трехлетний мальчики погибли, выпав из окна шестого этажа.

Дети Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

3 человека умерли и 86 заразились COVID-19 за сутки на Кубани
В Краснодаре начнут принимать заявки на вывоз вторсырья из дома
В Новороссийске сбежал подозреваемый в особо тяжком преступлении, который провел в колонии 42 года
Игрок «Краснодара» Кабелла снова получил травму
В Чечне девочка запуталась в веревке от самодельных качелей и задохнулась
В Анапе у фотографов забрали двух краснокнижных птиц

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале