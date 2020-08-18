На кубанских чиновников массово составили протоколы за нескошенную амброзию, на борьбу с ней в крае потратили 342 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

В августе Россельхознадзор выявил факты некачественной уборки амброзии в Краснодарском крае

Как рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, на уничтожение сорной растительности, в том числе амброзии, в регионе выделили более 342 млн рублей. Ведомство проверило ход работ в различных районах края и обнаружило, что ликвидация амброзии идет некачественно. Очаги произрастания обнаружили «повсеместно», «в местах общего пользования и неразграниченных землях».

Читайте также:

За нарушение правил борьбы с опасным сорняком составили административные протоколы на 60 органов местного самоуправления и должностных лиц в селах по ст. 10.1 КоАП РФ. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе управления 18 августа, больше всего нарушений выявили в Ейском, Темрюкском, Славянском и Кущевском районах.

Портал Юга.ру сделал карточки о вреде амброзии, ареале ее распространения в мире и действиях властей по борьбе с сорняком.

Ейский район Здравоохранение Кущёвский район Растениеводство Россельхознадзор Славянский район Темрюкский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани с начала августа умер четвертый священнослужитель
В Сочи художница откликнулась на просьбу Водяновой и забрала слепого пса из приюта
На кубанских чиновников массово составили протоколы за нескошенную амброзию, на борьбу с ней в крае потратили 342 млн рублей
В Краснодаре задержали 22-летнего парня, которой напал на таксиста
Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани
СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с младенцем после того, как в Сочи мужчина раскачивал девочку вверх ногами

Лента новостей

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Статьи Партнерский

Отбойники, ревизорро для застройщиков и личный контакт с людьми

О чем говорили на партсъезде «Новых людей»

Реклама на портале