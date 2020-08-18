На кубанских чиновников массово составили протоколы за нескошенную амброзию, на борьбу с ней в крае потратили 342 млн рублей

Как рассказали в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, на уничтожение сорной растительности, в том числе амброзии, в регионе выделили более 342 млн рублей. Ведомство проверило ход работ в различных районах края и обнаружило, что ликвидация амброзии идет некачественно. Очаги произрастания обнаружили «повсеместно», «в местах общего пользования и неразграниченных землях».

За нарушение правил борьбы с опасным сорняком составили административные протоколы на 60 органов местного самоуправления и должностных лиц в селах по ст. 10.1 КоАП РФ. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе управления 18 августа, больше всего нарушений выявили в Ейском, Темрюкском, Славянском и Кущевском районах.

Портал Юга.ру сделал карточки о вреде амброзии, ареале ее распространения в мире и действиях властей по борьбе с сорняком.