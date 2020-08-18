В Краснодаре до конца года планируют достроить еще один детсад

В Краснодаре в начале 2021 года начнет работать детский сад на улице Калинина

Напомним, детский сад на 200 мест на улице Калинина, 350/12 начали строить в ноябре 2019 года. Работы планируют закончить к концу этого года, а в начале 2021-го после получения лицензии учреждение примет первых воспитанников.

«Все монолитные работы уже завершены, с завтрашнего дня начинается благоустройство прилегающей территории. Все идет по графику — объект, который строится по нацпроекту "Демография", будет сдан до конца года», — рассказал Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Сейчас на объекте работают 58 человек и 2 единицы техники. Площадь земельного участка, где стоит детсад, составляет 7 тыс. кв. метров, самого здания — 4,3 тыс. кв. метров.

На первом этаже двухэтажного здания, состоящего из трех блоков, разместят медпункт, пищеблок и четыре группы, в том числе две ясельные. На втором этаже будет еще четыре группы, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, в здании будет лифт, а на территории — спортивная, игровые площадки и навесы, рассказали 18 августа в пресс-службе администрации Краснодара.