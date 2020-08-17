В Геленджике закрыли на карантин по коронавирусу родильное отделение

Портал Юга.ру 17 августа узнал, что в горбольнице Геленджика закрылось на карантин родильное отделение

Днем телеграм-каналы и ряд СМИ сообщили о том, что в Геленджике закрылось на карантин родильное отделение городской больницы. По некоторым данным, коронавирус был выявлен у врачей и медицинского персонала отделения.

В оперативном штабе Краснодарского края порталу Юга.ру подтвердили информацию о закрытии роддома. На горячей линии медицинского учреждения рассказали, что родильное отделение закрыто на карантин, а по поводу маршрутизации беременных рекомендовали звонить в акушерское отделение по телефону 8(861)413-16-05.

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В пресс-службе регионального минздрава порталу Юга.ру уточнили, что родильное отделение закрыто на карантин по предписанию управления Роспотребнадзора, рожениц временно направляют в Новороссийск. Все остальные отделения работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.