Двое жителей Кубани погибли при пожаре в частном доме

Краснодарский край

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В Армавире 14 августа при пожаре в доме погибли двое 37-летних мужчин

Сообщение о возгорании на улице Декабристов в Старой Станице под Армавиром поступило спасателям в 20:54. Пожарные установили, что случился пожар в частном доме на площади 30 кв. метров. Огонь потушили в 21:08. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что в результате пожара погибли двое 37-летних местных жителей. По предварительным данным, загорелась одна из комнат. Соседи увидели огонь и вызвали спасателей. Когда огонь потушили, в доме нашли тела хозяина и его гостя. Предположительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе точная причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, 6 августа в Новороссийске в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб пенсионер.

Армавир МЧС Пожары Следственный комитет смерть

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