Три человека погибли на Кубани в лобовом ДТП
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Краснодарском крае ночью 16 августа произошла авария, есть погибшие
Авария случилась в 1:20 на трассе М4 в Туапсинском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Lada Priora.
В результате ДТП погибли водитель Lada Granta, 31-летний водитель и 27-летний пассажир второй отечественной легковушки. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю 17 августа.
Как писали Юга.ру, 14 июля в Туапсинском районе произошла еще одна смертельная авария. Столкнулись два грузовика, погибли два человека.
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