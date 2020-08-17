Три человека погибли на Кубани в лобовом ДТП

В Краснодарском крае ночью 16 августа произошла авария, есть погибшие

Авария случилась в 1:20 на трассе М4 в Туапсинском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Lada Priora.

В результате ДТП погибли водитель Lada Granta, 31-летний водитель и 27-летний пассажир второй отечественной легковушки. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю 17 августа.

Как писали Юга.ру, 14 июля в Туапсинском районе произошла еще одна смертельная авария. Столкнулись два грузовика, погибли два человека.