В Сочи экстренно сел самолет, пассажирка которого пожаловалась на боли в животе
Рано утром 17 августа в Сочи экстренно сел самолет Москва — Анталья
Рейс летел из московского аэропорта Внуково. В 6:17 он совершил вынужденную посадку в Сочи.
«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
К трапу самолета вызвали скорую помощь. В 6:40 женщину доставили в краевую больницу №4 в Адлере.
Самолеты и аэропорт нередко становятся местом различных происшествий. Напомним, в конце мая на борту самолета Сочи — Москва произошла драка из-за того, что пассажир облокотился на кресло и задел сидящего мужчину. Следственный комитет завел уголовное дело. А в середине июля самолет Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал о возможном минировании. После приземления судно поставили на отдельную стоянку, его проверили кинологи.
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