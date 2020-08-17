В Сочи экстренно сел самолет, пассажирка которого пожаловалась на боли в животе

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Рано утром 17 августа в Сочи экстренно сел самолет Москва — Анталья

Рейс летел из московского аэропорта Внуково. В 6:17 он совершил вынужденную посадку в Сочи.

«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

К трапу самолета вызвали скорую помощь. В 6:40 женщину доставили в краевую больницу №4 в Адлере.

Самолеты и аэропорт нередко становятся местом различных происшествий. Напомним, в конце мая на борту самолета Сочи — Москва произошла драка из-за того, что пассажир облокотился на кресло и задел сидящего мужчину. Следственный комитет завел уголовное дело. А в середине июля самолет Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал о возможном минировании. После приземления судно поставили на отдельную стоянку, его проверили кинологи.

Авиация Аэропорты Медицина Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Разрешение на строительство трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре хотят получить в сентябре
Власти Краснодара рассказали, сколько в городе проблемных объектов
Три человека погибли на Кубани в лобовом ДТП
На Кубани число зараженных коронавирусом достигло 9 тыс. 991 человека
В Сочи экстренно сел самолет, пассажирка которого пожаловалась на боли в животе
В Краснодаре двое мужчин выдали себя за застройщиков и похитили 21 млн рублей

Лента новостей

Пытки, забастовки и цветы силовикам

Что происходит в Беларуси спустя неделю после президентских выборов

Статьи Партнерский

Как вы ходите к врачу?

Тест на идеального пациента

Статьи

Меот и до

Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Реклама на портале