В Сочи экстренно сел самолет, пассажирка которого пожаловалась на боли в животе

«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Рейс летел из московского аэропорта Внуково. В 6:17 он совершил вынужденную посадку в Сочи.

К трапу самолета вызвали скорую помощь. В 6:40 женщину доставили в краевую больницу №4 в Адлере.

Самолеты и аэропорт нередко становятся местом различных происшествий. Напомним, в конце мая на борту самолета Сочи — Москва произошла драка из-за того, что пассажир облокотился на кресло и задел сидящего мужчину. Следственный комитет завел уголовное дело. А в середине июля самолет Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал о возможном минировании. После приземления судно поставили на отдельную стоянку, его проверили кинологи.