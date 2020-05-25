Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за драки в самолете Сочи — Москва, о ходе расследования доложат Бастрыкину

Следственный комитет 25 мая возбудил уголовное дело по факту драки на борту самолета Сочи — Москва

Напомним, в столичном аэропорту Домодедово 24 мая полиция задержала двух мужчин, которые подрались в самолете Сочи — Москва. Полиция установила, конфликт произошел из-за того, что во время стоянки самолета в Москве и подготовке людей к высадке, один из мужчин облокотился на кресло и задел сидящего пассажира.

Как рассказала ТАСС представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, конфликт произошел примерно в 17:15 между 19-летним и 34-летним пассажирами. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (Хулиганство на борту воздушного судна).

Они опросили свидетелей драки, получили акты медосмотра участников конфликта и направили в авиакомпанию запрос о причиненном ущербе. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, добавил RT.