В аэропорту Сочи сообщили о минировании самолета

Краснодарский край

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Самолет Санкт-Петербург — Сочи 17 июля подал сигнал о возможном минировании

Напомним, утром 15 июля в Краснодаре и Сочи начали проверять на предмет минирования аэропорты. За день до этого в краевой столице уже поступало сообщение о возможном минировании самолетов, стоянки и самого здания. Пассажиров эвакуировали из терминала, всего за пределы территории аэровокзала вышли около 800 человек, были задержаны пять рейсов.

Сегодня в 13:10 из линейного отдела полиции в Международный аэропорт Сочи поступила информация о возможном минировании рейса, направляющегося из Санкт-Петербурга. Судно приземлилось на курорте в 15:01. Кинологи с полицией проверили самолет, который поставили на отдельную стоянку. Также специалисты провели повторный досмотр пассажиров и багажа, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи. Полученная информация о минировании не подтвердилась.

Авиация Аэропорты Сочи

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